Senadora quer Maradona nas notas argentinas

Diego Maradona valia milhões, mas poderá ‘adquiri-lo’ por mil pesos, um pouco mais de 10 euros. Isto se a proposta de uma senadora argentina for aprovada pelo congresso nacional. Norma Durango pretende que a cara de D10S, falecido a 25 de novembro, apareça na nota de 1.000 pesos, a mais valiosa do país. A intenção da deputada do partido Frente de Todos é que o rosto do astro argentino figure num lado e, no outro, fique a imagem do mítico segundo golo de Maradona a Inglaterra, no Mundial de 1986, no qual a seleção Albiceleste se sagrou bicampeã. “A ideia não é apenas reconhecer o nosso ídolo mais importante, mas também pensar na questão económica. Quando os turistas vierem à Argentina, vão querer levar um ‘Maradona’ com ele”, justificou a senadora na proposta apresentada ao congresso.

Outra das homenagens passa pela criação de selos postais comemorativos da carreira de El Pibe. “A excecionalidade da sua vida e da sua carreira, não isenta de erros, enquadram-no na tradição grega dos heróis”, vincou Norma Durango. Os tributos a Diego sucedem-se e, a 3 de janeiro, terá lugar o Superclássico entre Boca Juniors e River Plate, relativo ao Grupo A da segunda fase da Taça da liga, agora denominada Taça Maradona.