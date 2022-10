Senol Günes é o novo treinador do Besiktas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo selecionador da Turquia Senol Günes, responsável pelo terceiro lugar no Mundial'2002, é o novo treinador do Besiktas, em substituição do francês Valérien Ismaël, anunciou esta sexta-feira o clube turco.

"Bem-vindo a casa novamente, Senol Günes", refere o Besiktas na sua rede social Twitter, numa referência à primeira passagem do treinador pelo clube, entre 2015 e 2019, coroada com a conquista de dois campeonatos (2015/16 e 2016/17).

Senol Günes, de 70 anos, assinou pelo clube de Istambul até final da temporada de 2023/24 e substitui Valérien Ismaël, que deixou o clube no quinto lugar, com 19 pontos, a quatro do líder Fenerbahçe, de Jorge Jesus, sete meses após assumir o cargo.

O Besiktas, que até iniciou bem a época, venceu apenas um dos últimos seis jogos e sofreu na segunda-feira uma derrota humilhante na deslocação a casa do modesto Hatayspor (2-1), atual 15.º classificado da Liga turca, com 10 pontos.

O clube turco anunciou na quarta-feira a "rescisão por mútuo acordo" com o treinador francês Valérien Ismaël, de 47 anos.