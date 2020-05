Seoul FC com multa pesada por usar bonecas sexuais nas bancadas

O Seoul FC foi condenado a pagar 100 milhões de wons sul-coreanos, o equivalente a cerca de 74 mil euros, por ter colocado bonecas sexuais insufláveis nas bancadas, no encontro frente ao Gwangju. A formação até arriscava a perda de pontos, mas a K-League, liga sul-coreana, anunciou a multa mesmo depois de o clube ter pedido desculpa, dizendo que não tinha noção de que se tratavam de produtos para adultos.





"O comité disciplinar decidiu ter medidas pesadas tendo em conta a gravidade do incidente, causado pelas bonecas insufláveis, que insultaram as mulheres e as famílias, e também para prevenir incidentes semelhantes daqui para a frente", anunciou a K-League em comunicado.