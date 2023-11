Sepahan de José Morais goleia OKMK por 9-0 na Champions asiática

Os iranianos do Sepahan, treinados pelo português José Morais, receberam e cilindraram esta segunda-feira o OKMK, do Uzbequistão, por 9-0, no Grupo C da Liga dos Campeões Asiáticos de futebol, com cinco golos marcados nos últimos 20 minutos.

Esta goleada, que não foi mais pesada porque houve ainda dois golos do Sepahan não sancionados por intervenção do videoárbitro, constitui proeza tanto mais excecional quanto é sabido que esta equipa do Uzbequistão perdeu apenas por 3-0 em casa do campeão saudita Al-Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, e por 2-1, na receção aos iraquianos do Al Quwa Al Jawirya, as outras duas equipas do grupo.

O OKMK jogou em inferioridade numérica a partir dos 66 minutos, por expulsão do seu lateral esquerdo Akramzhon Komilov, facto que o Sepahan aproveitou para marcar cinco golos nos últimos 20 minutos, dando ao resultado uma expressão impensável ao intervalo, quando se registava o resultado de 1-0.

Horas antes, o Al-Ittihad sofreu uma derrota no Iraque, perante o Al Quwa Al Jawiya, por 2-0, com golos de Ali Jasim e Mohannad Abdulraheem, aos 44' e 52 minutos, respetivamente.

No onze titular do Al-Ittihad esteve o internacional sub-21 português Jota, transferido dos escoceses do Celtic por 25 milhões de euros, que cumpriu hoje o seu segundo jogo na Liga dos Campeões Asiática e ficou fora de todos os outros a contar para o campeonato saudita, por ter sido forçado a ceder a sua vaga a outro estrangeiro, o central brasileiro Luís Felipe.

O Al-Ittihad lidera o Grupo C com nove pontos, ao fim de quatro jornadas, seguido do Sepahan e do Al Quwa Al Jawiya, ambos com sete, e do OKMK, com zero.

De notar que a equipa de José Morais sofreu uma derrota administrativa por 3-0 frente ao Al-Ittihad, a 02 de outubro, devido à presença no estádio de uma estátua de um General da Guarda Revolucionária do Irão, que motivou a recusa da equipa saudita em jogar.

Na sequência desse incidente, a Confederação Asiática de Futebol puniu o Sepahan com pena de derrota por 3-0 e proibição de jogar os próximos três jogos (um com pena suspensa) no seu estádio para a Liga dos Campeões.