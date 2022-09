Sepahan de José Morais perde e falha liderança no campeonato iraniano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sepahan, treinado pelo português José Morais, deixou-se surpreender em casa pelo Foolad, vencedor por 1-0, e desperdiçou assim a possibilidade de passar para a liderança da Liga iraniana de futebol.



O sul-africano Ayanda Patosi marcou o único golo do jogo já em tempo de compensação, aos 90+2 minutos.

O campeonato do Irão, de que já se disputaram quatro rondas, está a ser marcado pelo equilíbrio, com Persepolis e Foolad com oito pontos, nos primeiros lugares, seguidos por Sepahan, Esteghlal (de Ricardo Sá Pinto) e Paykan.