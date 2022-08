Sepahan perde primeiros pontos mas continua a liderar de forma isolada no Irão

O Sepahan, do treinador português José Morais, desperdiçou esta sexta-feira uma vantagem de dois golos para ceder os primeiros pontos no campeonato iraniano ao empatar a dois no terreno do Goal Gohar, na terceira jornada.

Os pupilos de José Morais marcaram duas vezes pelo defesa Milad Zakipour, aos 43' e 51', contudo o resultado começou a mudar com o autogolo do defesa brasileiro Renato Silveira, aos 62', com o empate final a ficar selado aos 87' com tento do médio Alireza Alizadeh.

Cumpridas três rondas, o Sepahan lidera, isolado, com sete pontos, mais um do que do Esteghlal, de Ricardo Sá Pinto, e o Paykan, surgindo o Goal Gohar logo a seguir, com cinco pontos.