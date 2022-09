Sergey Yuran e a escolha do Spartak: «Não consigo imaginar um treinador de 30 anos no Benfica ou no Bayern»

Sergey Yuran esteve perto de se tornar treinador do Spartak Moscovo no último defeso. O antigo futebolista de Benfica e FC Porto assumiu as negociações com o clube que representou como atleta mas acabou por ser preterido por Guillermo Abascal."Não vou esconder, tivemos uma reunião antes mesmo da oficialização do espanhol. Mas não deu certo. Luca Cattani [diretor desportivo do Spartak] tomou a sua decisão", disse à Match TV.O ex-treinador do Khimki, 13º classificado da liga russa, deixou reservas sobre a preferência por Abascal, de 33 anos."Não importa a quantas partidas eu assista, é muito fácil desmontar a equipa do Spartak. O futebol é previsível. Abascal é jovem, provavelmente não tem experiência. Não consigo imaginar um treinador de 30 anos a treinar o Benfica ou ao Bayern. No nosso país, o Spartak é um dos gigantes. O que é que uma pessoa sem experiência trará ao Spartak?", interrogou-se Yuran, de 53 anos, despedido do Khimki a 9 de agosto.