Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes candidatos a melhor playmaker para a IFFHS

Sérgio Oliveira (FC Porto) e Bruno Fernandes (Manchester United) fazem parte da lista de 15 nomeados ao prémio de melhor playmaker de 2021 da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O vencedor desta categoria - assim como das restantes - será anunciado no final do mês. O atual detentor do troféu é Kevin de Bruyne, do Manchester City.- Pedri (Espanha, FC Barcelona)- Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City)- Pierre-Emile Hojbjerg (Dinamarca, Tottenham)- Luka Modric (Croácia, Real Madrid)- Mason Mount (Inglaterra, Chelsea FC)- Sérgio Oliveira (Portugal, FC Porto)- Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona/PSG)- Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United FC)- Nicolò Barella (Itália, Inter Milão)- Takefusa Kubo (Japão, Mallorca/Real Marid CF)- Thomas Müller (Alemanha, FC Bayern Munique)- Riyad Mahrez (Argélia, Manchester City FC)- Giovanni Reyna (EUA, Borussia Dortmund)- Phil Foden (Inglaterra, Manchester City FC)- Jorginho (Itália, Chelsea FC)Recorde-se que Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United) Taremi e Luis Díaz (FC Porto) estão entre os nomeados para melhor jogador do Mundo.