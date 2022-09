Sérgio Oliveira estreia-se a marcar pelo Galatasaray com golo aos 59 segundos: veja o vídeo

Com Sérgio Oliveira entre os titulares, o Galatasaray bateu esta sexta-feira o Konyaspor de Bruno Paz (também titular entre os forasteiros) por 2-1, em jogo da sétima jornada da Liga turca. O marcador da partida mexeu ainda antes de estar completado o primeiro minuto de jogo, com o internacional português, antigo jogador do FC Porto e Paços de Ferreira, a estrear-se a marcar pelo 'Gala' aos 59 segundos.

A formação forasteira empatou a partida ao quarto de hora (15'), mas acabou por permitir que a formação de Istambul voltasse novamente a adiantar-se com um autogolo do defesa costa-riquenho Francisco Calvo, aos 82'. Antes do 90', a vida viria a complicar-se ainda mais para a formação do ex-Sporting (substituído aos 65' para dar lugar ao croata Domagoj Pavicic) com a expulsão por acumulação de cartões amarelos do seu guarda-redes, o bósnio Ibrahim Sehic.

Eis o primeiro golo de Sérgio Oliveira pelo Galatasaray: