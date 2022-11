Sérgio Oliveira sofre lesão grave no tornozelo direito

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Se´rgio Oliveira (@sergioliveira27)

Sérgio Oliveira, médio português do Galatasaray, revelou nas redes sociais ter sofrido uma rotura ligamentar do tornozelo direito."Hoje fiz uma ressonância magnética e foi detetada uma rotura nos ligamentos laterais do tornozelo direito", explicou o jogador português no Instagram, sem especificar o tempo que necessitará de se ausentar dos relvados para recuperar."Como atleta profissional sei que estamos sempre expostos ao risco de lesão, mas o mais importante para a recuperação é manter a força mental e o foco em voltar mais forte. Já comecei a recuperação e voltarei em breve à luta. Obrigado por todas as mensagens de apoio", finalizou.