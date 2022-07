Sérgio Oliveira titular na estreia pelo Galatasaray

Sérgio Oliveira cumpriu ontem o primeiro jogo com a camisola do Galatasaray e foi titular no triunfo (2-0) frente aos checos do Sigma Olomouc. Numa partida disputada na Áustria, onde o emblema turco realiza o estágio de pré-temporada, o médio internacional português de 30 anos, que deixou o FC Porto a troco de 3 M€, utilizou o número 2 na camisola e viu a sua equipa construir a vitória na 2ª parte com golos dos avançados Yunus Akgun (59’) e Bafetimbi Gomis (66’).