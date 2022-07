Sérgio Oliveira: «Vim para o Galatasaray para ganhar títulos»

Sérgio Oliveira, médio português que recentemente trocou o FC Porto pelos turcos do Galatasaray , falou esta sexta-feira à imprensa do país no estágio que a equipa está a realizar em Bad Waltersdorf, Áustria, frisando que tem como principal objetivo "conquistar títulos"."Todos no clube me receberam muito bem. Estamos confiantes em nós e, a meu ver, podemos comemorar algumas coisas [no final da época]. Temos que nos esforçar, tanto individualmente como em equipa", começou por dizer.E prosseguiu: "A época passada não é importante. No futebol, o ontem e o amanhã não são importantes, o que importa é o hoje".Questionado acerca da condição física do plantel nos primeiros jogos de pré-temporada, Sérgio Oliveira sublinhou que o importante é chegar em forma ao campeonato. "Vamos concentrar-nos primeiro na parte física. O importante é entrar nos jogos do campeonato prontos, vamos continuar a melhorar. Vim para ganhar títulos".O médio português, que chega ao Galatasaray proveniente dos dragões, referiu ainda qual a posição onde se sente mais confortável, e afirmou que sabe o que esperar dos adeptos. "Estou mais confortável na posição '8', mas estou pronto para ajudar a equipa em qualquer posição. Estou pronto para jogar onde precisarem. [Adeptos?] Já joguei contra o Galatasaray antes, sei o que esperar. Espero ser recebido calorosamente. Também conversei com os jogadores que jogaram aqui antes, todos me disseram coisas muito boas. Como dizem, o clube e os adeptos são incríveis", rematou.