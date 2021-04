Sergio Ramos em 'apuros': «Os meninos trancaram o quarto por fora e não sabemos da chave»

Sergio Ramos, capitão e defesa do Real Madrid, está infetado com o novo coronavírus e a mulher, Pilar Rubio, revelou como estão a ser passados estes dias.





"Sergio está isolado num quarto mas os meninos fecharam o quarto por fora e não encontramos a chave", disse Pilar Rubio, colaboradora do programa 'El Hormiguero' da Antena 3.Pilar Rubio revelou que Sergio Ramos é o único caso positivo em casa. "Estou bem, os meninos também, todos deram negativo. Estou um pouco aborrecida porque não posso sair", acrecentou.O teste positivo do defesa foi conhecido no dia 13. "O nosso jogador Sergio Ramos testou positivo no último teste efetuado à covid-19", indicou em comunicado o Real Madrid, que já não podia contar com o jogador frente ao Liverpool, devido a uma lesão no gémeo da perna esquerda.

Sergio Ramos foi o segundo caso de infeção no Real Madrid no espaço de uma semana, depois de um teste positivo também do central Raphael Varane na última terça-feira.