Sérvia: Lazar Markovic regressa ao ponto de partida

Seis épocas depois de ter partido rumo ao Benfica, Lazar Markovic está de regresso ao Partizan. Agora com 25 anos, e tendo na bagagem uns últimos anos longe do esperado, o extremo sérvio foi esta quarta-feira apresentado como reforço dos de Belgrado, numa conferência de imprensa na qual se mostrou entusiasmado para recomeçar do zero.





"Estou entusiasmado como da primeira vez que cá cheguei. Tive imensas propostas, mas o Partizan é o meu clube e eu sou um Grobar. Estou a voltar a casa. Estou motivado, mas sei que demorará um pouco até chegar à minha forma ideal. Tive mais baixos do que altos nestes últimos tempos, mas agora é hora de mudar isso", declarou o extremo, que assinou um vínculo válido para as próximas três épocas.