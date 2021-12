Sete portugueses e um jogador do FC Porto nos 100 melhores do ano para o 'Guardian'

Sete portugueses e ainda um jogador do FC Porto fazem parte da lista dos 100 melhores jogadores do Mundo de 2021, esta sexta-feira divulgada pelo jornal inglês 'The Guardian' e que conta com Robert Lewandowski como o primeiro colocado, à frente de Leo Messi e Mohamed Salah.O melhor português na lista é, no 8.º lugar, atrás de Benzema, Jorginho, Mbappé e Haaland. Em 14.º surge, duas posições acima de, que entra na lista no 16.º posto.é 45.º, ao passo queentra na lista no 63.º posto. Mais abaixo, no 84.º posto, há lugar para, antes da lista fechar com, no 88.º posto. Uma posição acima surge o único jogador da Liga Bwin, o colombiano, no 87.º lugar.