Sevilha tinha um detetive privado a seguir Maradona: «A casa dele parecia o El Corte Inglés»

Quando em setembro de 1992 Diego Armando Maradona chegou ao Sevilha, o astro argentino já tinha a reputação de ter uma vida louca. Por isso o clube contratou um detetive privado, que acabou por ser uma sombra de El Pibe.





Charlie (nome fictício) contou agora à imprensa espanhola como era a vida de Maradona na Andaluzia. "A porta do centro de treinos abria e ele saía a voar, a 190 km/h", contou.Um dos pontos de paragem do detetive era naturalmente a casa do jogador. "Só tinha uma entrada, era um chalet, o que era bom para nós. Estacionávamos um carro e fazíamos turnos. Mas a casa parecia o El Corte Inglés. Havia uns 18 ou 20 italianos e muitos argentinos a entrar e a sair.""Eu ando nas ruas há uns 30 anos e sei que tipo de gente era aquela. Era um desastre", acrescentou Charlie, assegurando que Maradona "não tinha a típica vida de um atleta".As amizades do futebolista também não eram as mais aconselhadas. "Era era muito amigo de um argentino que tinha uma churrasqueira. Havia ainda uns 15 italianos, o empresário e uns 10 ou 12 idiotas por trás dele. O Maradona era estúpido porque era boa pessoa, mas tinha muita gente a aproveitar-se dele."