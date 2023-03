Shabab Al Ahli de Leonardo Jardim vence e ganha novo conforto na liderança

Foi preciso sofrer a bom sofrer, mas o Shabab Al Ahli de Leonardo Jardim lá conseguiu bater o Al Jazira, por 3-2. A equipa do técnico português até esteve a perder por 2-0, mas foi capaz de conseguir a reviravolta com três golos na segunda parte.Deste modo, o Shabab Al Ahli mantém a liderança do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, agora com dois pontos à maior, já que o Al Wasl, equipa que estava em segundo a apenas um ponto de distância, empatou e foi ultrapassado pelo Al Ain, que, assim, ascendeu à vice-liderança.