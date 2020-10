Shakhtar, de Luís Castro, empata em casa e desperdiça liderança isolada

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, desperdiçou este sábado a oportunidade de ascender provisoriamente à liderança da liga ucraniana de futebol, ao empatar 1-1 na receção ao Vorskla Poltava, em jogo da sétima jornada.

A equipa visitante adiantou-se no marcador aos sete minutos, por intermédio de Kulach, tendo o israelita Solomon empatado a partida, aos 33, para a formação da casa, campeã em título.

A formação orientada por Luís Castro, que na quarta-feira surpreendeu o Real Madrid em casa, vencendo por 3-2, na primeira jornada da Liga dos Campeões, jogou em superioridade numérica desde os 53 minutos, após a expulsão de Ndiaye.

O empate permitiu ao Vorskla Poltava a liderança isolada da prova, de forma provisória, com 15 pontos, mais um do que o Dínamo Kiev, que ainda hoje defronta o Oleksandriya, e mais dois do que o Shakthar.