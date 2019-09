Shakhtar de Luís Castro mantém registo perfeito na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, orientado pelo português Luís Castro, manteve este domingo o seu trajeto perfeito no campeonato ucraniano de futebol e solidificou a liderança, ao vencer fora o Desna por 1-0, na oitava jornada.No reduto do segundo classificado, um golo do brasileiro Marlos, aos 22 minutos, selou o oitavo triunfo em oito jogos dos tricampeões em título.Na tabela, o Shakhtar, que na quarta-feira se estreou na Liga dos Campeões com um desaire caseiro por 3-0 face aos ingleses do Manchester City, soma agora o pleno de 24 pontos, já mais 10 do que o Desna, segundo classificado.O Oleksandriya, terceiro colocado, com 12 pontos, pode isolar-se no segundo posto, caso triunfe ainda hoje no reduto do Kolos Kovalivka.