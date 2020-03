Shakhtar de Luís Castro vence fora de portas e mantém liderança folgada

O Shakhtar Donetsk ganhou este domingo no terreno do Kolos Kovalivka por 4-3, num jogo de loucos cujo desfecho permite à formação treinada pelo português Luís Castro manter uma liderança folgada na liga ucraniana de futebol.

O brasileiro Taison fez o primeiro de penálti, aos 12 minutos, e, aos 31', foi a vez de Júnior Moraes, brasileiro naturalizado ucraniano, fazer balançar as redes do Kolos Kovalivka. Mas a formação da casa reduziu aos 37', por intermédio de Vadym Milko, e o intervalo chegou com o marcador nos 2-1 para os homens de Donetsk.

Já no segundo tempo, aos 60', o jovem canarinho Tetê ampliou o resultado para 3-1, e tudo parecia indicar que o líder do campeonato ucraniano tinha o jogo controlado. Contudo, o Kolos nunca atirou a toalha ao tapete e beneficiou de dois penáltis em menos de 10 minutos, ambos concretizados com sucesso, o primeiro por Vitali Gavrysh e o segundo por Vadym Milko, que lhe permitiram empatar a partida.

Mas o inevitável Júnior Moraes voltou a faturar e deu mesmo os três pontos ao Shakhtar, marcando o golo da vitória aos 81 minutos.

Ao cabo de 22 jornadas disputadas, os comandados por Luís Castro seguem no topo da tabela classificativa, com 59 pontos, mais 14 do que o mais direto perseguidor, o Dínamo de Kiev.