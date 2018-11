Shakhtar de Paulo Fonseca empata em casa na abertura do campeonato ucraniano

O Shakhtar Donetsk concedeu esta sexta-feira um empate 0-0 na receção ao Lviv, no jogo de abertura da 16.ª jornada do campeonato ucraniano, que a equipa treinada pelo português Paulo Fonseca lidera de forma confortável.Apesar da igualdade frente ao oitavo classificado, entre 12 equipas, o bicampeão ucraniano não está ameaçado no comando, uma vez que dispõe de nove pontos de vantagem sobre o Dínamo Kiev, ainda que a equipa da capital tenha menos um jogo realizado.No domingo, o Dinamo Kiev, segundo classificado, com 32 pontos, contra 41 do Shakhtar, desloca-se ao reduto do Oleksandria, terceiro, com 30.