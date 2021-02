Shakhtar Donetsk de Luís Castro empata e perde terreno para o líder Dínamo Kiev

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, atrasou-se este domingo na luta pelo título de futebol na Ucrânia, ao empatar sem golos na visita ao Kolos Kovalivka, no regresso do campeonato após a pausa de inverno.

A equipa do técnico português, campeã consecutiva há quatro épocas, é segunda classificada na liga ucraniana, agora a três pontos do Dínamo Kiev, que no sábado venceu na receção ao Olimpic Donetsk, por 3-1.

Na quinta-feira, o Shakhtar defronta os israelitas do Maccabi Telavive, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, competição para a qual foi relegado depois se ter sido terceiro classificado na fase de grupos da Liga dos Campeões, atrás de Real Madrid e Borussia Mönchengladbach.