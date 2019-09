Shakhtar Donetsk de Luís Castro imparável na liga da Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, venceu este sábado por 4-3 na receção ao Zorya Luhansk, em jogo da sétima jornada, e deu sequência ao arranque perfeito na liga ucraniana, que lidera destacado.Em Kharkiv, os tricampeões da Ucrânia estiveram a perder por 2-0, com golos de Vladlen Yurchenko, aos nove minutos, e Vladyslav Kochergin, aos 35, mas o brasileiro Taison reduziu em cima do intervalo, aos 42.No segundo tempo, Marlos e Júnior Moraes, aos 54 e 63 minutos, respetivamente, operaram a reviravolta para ao Shakhtar, mas Bogdan Lednev repôs a igualdade, aos 87.Aos 90 minutos, a formação comandada por Luís Castro chegou mesmo ao triunfo, com novo tento de Júnior Moraes, assistido pelo estreante Yevhen Konoplyanka, recentemente contratado ao Schalke 04.O Shakhtar Donetsk somou a sétima vitória no mesmo número de jogos e continua a liderar a prova, com 21 pontos, mais nove do que o Oleksandriya, que hoje venceu por 1-0 o Dnipro-1.