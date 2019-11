Shakhtar Donetsk de Luís Castro regressa aos triunfos

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, regressou este sábado aos triunfos, após três jogos sem vencer, ao bater fora o Karpaty, por 3-0, em jogo da 13.ª jornada da liga ucraniana.





O conjunto de Donetsk, que vinha de dois empates (Liga dos Campeões e campeonato) e da eliminação da Taça da Ucrânia, chegou ao triunfo com golos de Andriy Boryachuk (10 minutos), Viktor Kovalenko (58) e Tetê (65).A equipa de Luís Castro mantém-se invicta no campeonato, seguindo isolada na liderança, com 11 pontos de avanço sobre o Desna, segundo classificado, e 13 sobre o Dínamo Kiev, terceiro, com menos um jogo.