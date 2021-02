Shakhtar Donetsk de Luís Castro vence e é líder à condição na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português, Luís Castro subiu este domingo, provisoriamente à liderança da Liga ucraniana de futebol, em igualdade pontual com o Dínamo Kiev, após triunfo por 2-0 sobre o aflito Rukh Lviv, na 15.ª jornada.

Os brasileiros Tete, aos nove minutos, e Maycon, aos 60, de penálti, apontaram os golos que permitiram o regresso às vitórias do Shakhtar, frente a um adversário que aos 90+6 minutos perdeu o guarda-redes Bandura, expulso com cartão vermelho direto.

O conjunto de Luís Castro soma agora 33 pontos, os mesmos do Dínamo de Kiev, que ainda hoje visita o Desna, quarto classificado, com 23 pontos, enquanto o Rukh Lviv é penúltimo com os mesmos 10 pontos do lanterna-vermelha Minaj.