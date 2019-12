Shakhtar Donetsk de Luís Castro vence no terreno do Zorya e mantém vantagem na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, venceu hoje no terreno do Zorya Luhansk, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da Liga ucraniana de futebol, que lidera confortavelmente.

A formação de Donetsk somou o segundo triunfo seguido, com golos dos brasileiros naturalizados ucranianos Junior Moraes, aos 54 minutos, e Marlos, aos 84, na conversão de uma grande penalidade, depois de Lednev ter empatado para o Zorya, aos 61.

O tricampeão ucraniano, que soma 16 vitórias e dois empates, permanece no topo da classificação, com 50 pontos, à frente do Zorya, que soma 34, e do dueto constituído por Chernihiv e Dínamo Kiev, que contabilizam ambos 33 e se defrontam no domingo.