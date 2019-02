Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca vence no regresso do campeonato ucraniano

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu esta segunda-feira em casa o Oleksandriya, por 2-0, no regresso da liga ucraniana, após mais dois meses de pausa de inverno.Os brasileiros Marlos (14 minutos) e Júnior Moraes (35) marcaram os golos do triunfo do Shakhtar, na partida da 19.ª jornada.O último encontro do Shakhtar no campeonato tinha acontecido em 7 de dezembro, com o conjunto treinado por Paulo Fonseca a ter disputado apenas dois encontros oficiais em 2019, frente ao Eintracht Frankfurt (2-2 e 1-4), na Liga Europa.Com este triunfo, o Shakhtar mantém os sete pontos de avanço sobre o Dínamo Kiev, que hoje goleou Zorya Luhansk (quarto classificado), por 5-0. O Oleksandria é terceiro, a 12 pontos da liderança.