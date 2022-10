Shakhtar Donetsk diz ser "muito difícil pensar no jogo" da Champions com o Real Madrid

O Shakhtar Donetsk considerou esta segunda-feira que a Ucrânia está a ser alvo de um "ataque terrorista" por parte da Rússia, assinalando que "é muito difícil pensar no jogo" com o Real Madrid, da Liga dos Campeões.

"Toda a Ucrânia está sob o ataque terrorista de mísseis desde a manhã de hoje. É muito difícil pensar no jogo da 'Champions' com o Real Madrid quando o nosso país corre perigo", indica a conta oficial no clube ucraniano no Twitter, na versão inglesa daquela rede social.

O Shakhtar Donetsk, que vai defrontar na terça-feira em Varsóvia o Real Madrid, campeão europeu em título, em jogo da quarta jornada do Grupo F, ilustrou a publicação com fotografias e vídeos das consequências dos bombardeamentos na Ucrânia, os quais estão naturalmente a preocupar o plantel do clube ucraniano.

De acordo com as autoridades ucranianas, os ataques da Rússia em várias zonas do país, entre as quais a capital, Kiev, provocaram, pelo menos, 10 mortos e 60 feridos.