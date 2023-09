Shakhtar Donetsk goleia lanterna-vermelha Minaj

O Shakhtar Donetsk, primeiro adversário do FC Porto na Liga dos Campeões de futebol, foi este sábado vencer por 4-1 no terreno do Minaj, 16.º e último classificado do campeonato ucraniano, mantendo a liderança da Liga, após seis jornadas.

Matviienko (37'), Kashchuk (60'), e Sudakov (66'), deram vantagem ao Shakhtar, Gunichev (72') ainda reduziu, mas Viunnyk (78') fixou o resultado em 4-2.

Com este triunfo, os bicampeões ucranianos, que ainda não perderam na competição, soma 14 pontos, mais quatro do que o Rukh Lviv, que tem dois jogos em atraso, enquanto o Minaj continua sem vencer, com apenas dois pontos.

O Shakhtar vai ser o primeiro adversário do FC Porto no Grupo H da Liga dos Campeões, recebendo os azuis e brancos em 19 de setembro, em Hamburgo, na Alemanha, e visitando os dragões na sexta e última jornada, a 13 de dezembro.