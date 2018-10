Shakhtar Donetsk reforça liderança da Liga ucraniana

O Shakhtar Donetsk, comandado pelo português Paulo Fonseca, reforçou este sábado a liderança no campeonato ucraniano, ao vencer no terreno do Arsenal Kiev por 3-0, em jogo da 13.ª jornada.A equipa de Paulo Fonseca adiantou-se no marcador aos 45 minutos pelo brasileiro Alan Patrick, com Sergiy Bolbat e Viktor Kovalenko a ampliarem a contagem, aos 55 e 63 minutos.O Shakhtar lidera assim a liga ucraniana com 34 pontos, mais cinco do que o Dinamo Kiev, segundo, que recebe o Lviv no domingo.