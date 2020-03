Shakhtar Donetsk sofre primeira derrota no campeonato da Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, que na quinta-feira afastou o Benfica da Liga Europa, sofreu este domingo a primeira derrota no campeonato da Ucrânia, por 1-0, em casa do Vorskla Poltava, penúltimo classificado.

O desafio da 20.ª jornada da prova foi decidido com golo de Ruslan Stepanyuk, aos 30 minutos, com o conjunto orientado pelo português Luís Castro a não conseguir evitar o desaire.

Apesar da derrota, o campeão ucraniano continua no comando destacado do campeonato, com 13 pontos de vantagem sobre o Zorya Luhansk, segundo classificado.

O Shakhtar venceu o Benfica por 2-1 na Ucrânia, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, e, na quinta-feira, empatou 3-3 em Lisboa, após estar a perder por 3-1, afastando a equipa encarnada.