Shakhtar Donetsk volta a vencer e consolida liderança

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, consolidou este domingo a liderança da Liga ucraniana, ao vencer por 2-0 na visita ao Lviv, em jogo da quarta jornada da prova.Os tricampeões da Ucrânia consumaram o triunfo no decorrer da primeira parte, através do brasileiro Dentinho, aos 31 minutos, e de Marlos, aos 37.O Shakhtar, que tinha derrotado o Dinamo Kiev na ronda anterior, assegurou o quarto triunfo no mesmo número de jornadas.A formação de Luís Castro soma 12 pontos e aumentou para cinco a vantagem sobre o segundo colocado, Zorya, que hoje perdeu por 2-1 na receção ao Oleksandriya.