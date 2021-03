Shakhtar goleia na Liga ucraniana e mantém-se na perseguição ao líder Dínamo Kiev

O Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, somou este domingo a segunda vitória consecutiva, ao golear o Desna (4-0), em jogo da 18.ª jornada da Liga ucraniana, mantendo-se a quatro pontos do líder Dínamo Kiev.

Um 'bis' do brasileiro Tetê (34 e 80 minutos), a abrir e a fechar a partida, e um outro, pelo meio, do israelita Manor Solomon (74 e 77), permitiram ao segundo classificado do campeonato, com 39 pontos, manter as distâncias para o Dínamo (43), que nesta ronda bateu o terceiro classificado Zorya (2-0).

Na próxima semana, o Shakhtar Donetsk de Luís Castro volta a encontrar a Roma, do compatriota Paulo Fonseca, no desafio da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, sendo que os italianos estão bem encaminhados para os 'quartos', após terem vencido por 3-0, em Roma.