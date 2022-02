Shakhtar pede ajuda aos grandes clubes europeus e cita Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga

O campeonato está parado na Ucrânia mas nem por isso o espírito no desporto deve ser quebrado segundo Sergei Palkin. O diretor-geral do Shakhtar, clube que desde 2014 foi obrigado a deixar a sede em Donetsk, 'convocou' os europeus a ajudar a Ucrânia da forma que possam neste momento difícil. Palkin dirige-se aos adversários europeus do Shakhtar e, inclusivamente, no post no Instagram do clube, os portugueses Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga são citados"Há uma guerra no país. A Rússia lançou uma invasão em larga escala na Ucrânia. As pessoas estão a morrer. Não há palavras para descrever o que está a acontecer. A comunidade mundial deve parar esta agressão o mais rapidamente possível. Exorto os clubes com os quais jogamos, a maioria das principais equipas da Europa, a UEFA e as dezenas de milhões de adeptos, a darem o máximo de apoio à Ucrânia", vincou o dirigente do Shakhtar.A união é a chave para acabar com o conflito segundo Palkin. "Esta guerra afeta hoje todos os europeus. Apenas unindo forças podemos superar esta loucura. Acredito que juntos vamos resistir e vencer. Passei por muitos momentos brilhantes com o Shakhtar mas, para mim, a maior vitória da minha vida será a vitória nesta guerra pela independência da Ucrânia", afirmou em declarações ao site dos ucranianos que passaram a jogar em Kiev desde há oito anos.