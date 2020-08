Shanghai SIPG de Vítor Pereira empata e falha assalto à liderança da Superliga chinesa

O Shanghai SIPG de Vítor Pereira empatou este domingo frente ao Shijiazhuang (1-1) em jogo da 5.ª jornada do Grupo B da Superliga chinesa, não aproveitado desta forma o deslize do líder Beijing Guoan, que também não foi além de uma igualdade (3-3) no terreno do Qingdao Huanghai.





Os golos só surgiram na 2.ª parte, tendo sido a formação visitante a adiantar-se no marcador, por intermédio de Yifeng Zang, quando decorria o minuto 50. Respondeu a formação do Shanghai, que chegou ao empate graças ao golo do internacional brasileiro e antigo jogador do FC Porto Hulk, aos 69’, que havia sido lançado para a segunda parte.Com este resultado, o Shanghai SIPG permanece no 2.º lugar, agora com 11 pontos, menos dois que o líder Beijing Guoan. O Shijiazhuang é 4.º com 6.