Shanghai Shenhua tenta contratar Leandro Andrade ao Qarabag, adversário do Sp. Braga na Liga Europa

A sensivelmente um mês de defrontar o Sp. Braga no playoff da Liga Europa, o Qarabag pode estar na iminência de perder Leandro Andrade, uma das principais figuras. Segundo apurou, o médio-ofensivo é desejado pelo Shanghai Shenhua, da China, e as negociações entre clubes estão em curso.Ainda assim, o dossiê não tem avançado tanto quanto o desejado, uma vez que o emblema do Azerbaijão está a complicar a saída do luso-cabo-verdiano, de 24 anos.