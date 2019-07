Shanghai SIPG apura-se para as meias-finais da Taça da China

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça da China, ao vencer fora o Guangzhou Evergrande, por 2-0.





O campeão chinês, que na última temporada tinha sido afastado nos quartos da Taça, venceu o atual líder do campeonato, com golos dos internacionais brasileiros Hulk, aos 14 minutos, e Óscar, aos 75.Já esta época, a formação de Xangai tinha perdido em casa para o campeonato com o Guangzhou, por 2-0.