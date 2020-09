Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, apurado para os oitavos de final da Taça da China

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, qualificou-se este sábado para os oitavos de final da Taça da China em futebol, ao vencer em casa o Chongqing Lifan por 3-2.

A equipa de Xangai foi para o intervalo a vencer por 2-0, com golos de Óscar, aos 34, e Yu Hai, aos 45+1, mas no segundo tempo o Chongqing Lifan ainda igualou, com tentos de Marcinho, aos 52, e Honglin Dong, aos 54.

Apesar do susto, a vitória para a equipa de Vítor Pereira chegou através do avançado Li Shenglong, que fez o 3-2, aos 74 minutos.

Os favoritos Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan ou Shandong Luneng, vencedor do troféu em 2019, já tinham garantido o apuramento nesta primeira eliminatória da Taça da China.