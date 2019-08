Shanghai SIPG de Vítor Pereira empata e desce ao 3.º lugar da liga chinesa

O campeão Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, desceu este sábado ao 3.º lugar da liga chinesa, ao empatar sem golos na receção ao Tianjin Tianhai, em jogo da 21.ª jornada da prova.





A equipa de Vítor Pereira, que somou o terceiro empate consecutivo, soma 49 pontos, menos dois do que o Beijing Guoan, formação com a qual seguia empatada no segundo posto, e que na sexta-feira venceu o Hebei por 2-0.A prova é liderada pelo Guangzhou Evergrande, orientado pelo antigo internacional italiano Fabio Cannavaro, que hoje venceu o Shandong Luneng por 3-0 e que segue com quatro pontos de vantagem sobre o Beijing Guoan.