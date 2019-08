Shanghai SIPG de Vítor Pereira empata e pode ficar ainda mais longe do 1.º lugar

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou (2-2) esta sexta-feira no terreno do Guangzhou R&F e pode terminar a 22.ª jornada da liga chinesa a oito pontos da liderança.Um golo do defesa sérvio Tosic, aos 90+8 minutos, impediu o triunfo do atual campeão chinês, que pode ver o Guangzhou Evergrande fugir ainda mais no comando da prova, caso vença no domingo no terreno do Beijing Guoan.Depois de uma primeira parte sem golos, Xiao Zhi deu vantagem ao Guangzhou R&F, atual nono classificado, aos 61 minutos, mas o austríaco Arnautovic, aos 69, e Hu Jinghang, aos 78, deram a volta ao marcador, antes do golo fora de horas de Tosic.O Shanghai SIPG segue no terceiro posto com 50 pontos, menos um que o Beijing Guoan, segundo classificado, e menos cinco que o Guangzhou Evergrande, líder.