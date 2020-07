Shanghai SIPG de Vítor Pereira entra com o pé direito na Superliga Chinesa

O Shanghai SIPG de Vítor Pereira entrou com o pé direito na Superliga Chinesa, depois de bater o Tianjin Teda por 3-1, no jogo inaugural do Grupo B da 1ª fase da comprtição.





Marcou primeiro a formação da casa, que inaugurou o marcador, aos 6 minutos, por intermédio de Rong Hao. No entanto, o Shangai chegou ao empate por Ricardo Lopes, sendo que, aos 44, Wang Shenchao apontou o segundo golo para o conjunto visitante, permitindo assim a reviravolta ainda antes do intervalo.Na segunda parte, Ricardo Lopes bisou, à passagem do 64, fechando a contagem em 3-1. Vítor Pereira entra assim a ganhar na edição 2020 do campeonato.