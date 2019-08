Shanghai SIPG de Vítor Pereira goleia

O Shanghai SIPG, orientado pelo português Vítor Pereira, regressou esta quarta-feira às vitórias na liga chinesa, após três empates consecutivos, ao golear o Tianjin Teda por 5-1, em encontro da 23.ª jornada.





O avançado Wenjun Lu, aos 10 minutos, deu vantagem ao Shanghai SIPG, mas Wagner, aos 18, restabeleceu a igualdade, que perdurou até ao minuto 48, quando Arnautovic voltou a colocar a equipa do técnico português na frente, seguindo-se os golos de Shenglong Li, aos 71, Huikang Cai, aos 85, e Akhmedov, aos 90.Apesar do triunfo, o Shanghai SIPG mantém-se a cinco pontos do líder Guangzhou Evergrande, que tem menos um jogo, e pode ainda perder o atual segundo posto, caso o Beijing Guoan vença nesta ronda.