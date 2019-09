Shanghai SIPG de Vítor Pereira perde no campeonato chinês

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, foi esta sexta-feira derrotado no terreno do Shandong Luneng, por 3-1, mas manteve-se a seis pontos da liderança, na 24.ª jornada da liga chinesa.A formação da casa chegou a uma vantagem de três golos, marcados por Liu Binbin, aos 18 minitos, Zhang Chi, aos 30, e pelo italiano Pelle, aos 31, tendo o brasileiro Hulk, antigo jogador do FC Porto, reduzido a diferença, aos 33.Na segunda parte, a equipa de Vítor Pereira bem tentou reentrar na discussão do resultado, mas sem sucesso.Apesar do desaire, o Shanghai SIPG manteve o terceiro posto, a seis pontos do líder Guangzhou Evergrande, que também foi derrotado, no campo do Jiangsu Suning, igualmente por 3-1.