Shanghai SIPG de Vítor Pereira regressa as vitórias na Superliga chinesa

O Shangai SIPG, orientado pelo português Vítor Pereira, venceu esta quarta-feira o Wuhan Zall por 2-1, em encontro da 4.ª jornada do grupo B da Superliga chinesa.





Não foi um encontro fácil para a formação da casa, que viu o Wuhan Zall marcar primeiro, por intermédio de Chenglin Zhang, aos 25 minutos. A reação do Shangai só veio na segunda parte, com o golo do empate a surgir, aos 79', apontado por Arnautovic. Já perto do minuto 90, aos 89', o internacional brasileiro Óscar, através de um penálti, deu os três pontos à equipa do técnico luso, que regressa assim às vitórias no campeonato.Com este resultado, o Shangai SIPG soma agora 10 pontos, ocupando o 2.º lugar da tabela classificativa. O Wuhan Zall é 3.º com 6.