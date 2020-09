Shanghai SIPG de Vítor Pereira sofre 1.ª derrota na Superliga chinesa

O Shanghai SIPG de Vítor Pereira sofreu este sábado a primeira derrota na Superliga chinesa, ao perder por 2-0 no terreno do Hebei, em encontro da 9.ª jornada do Grupo B.





Qiuming Wang (45') e Marcao (90+5') apontaram os golos da formação da casa, que soma assim o quarto triunfo no campeonato.Com este resultado, o Shanghai SIPG pode perder a liderança isolada do campeonato, mantendo-se para já no topo da tabela com 20 pontos. O Hebei é 4.º com 14.