Shanghai SIPG de Vítor Pereira soma 6.ª vitória na Superliga chinesa e mantém a liderança

O Shanghai SIPG, orientado pelo português Vítor Pereira, goleou esta segunda-feira o Tianjin Teda, por 4-1, em encontro da 8.ª jornada do Grupo B da Superliga chinesa.





Akhmedov colocou o Shanghai SIPG em vantagem, aos 29 minutos, resultado que foi ampliado por Hulk, aos 45'. Na 2.ª parte, Arnautovic fez o 3-0, aos 72', com Óscar a apontar o quarto golo do encontro, aos 82', na conversão de uma grande penalidade. O Tianjin Teda ainda reduziu já nos descontos, por intermédio de Honglue Zhao, que fixou o 4-1 final.Com este resultado, o Shanghai SIPG segura a liderança do grupo, agora com 20 pontos, enquanto o Tianjin Teda ocupa a última posição, com apenas 1 ponto.