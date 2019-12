Shanghai SIPG de Vítor Pereira termina liga chinesa com goleada

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, terminou este domingo a liga chinesa com uma goleada sobre o Shenzhen, por 6-0, com o austríaco Marko Arnautovic em destaque.

Arnautovic marcou quatro dos golos do conjunto de Xangai, aos 10, 47, 54 e 62 minutos, fazendo ainda a assistência para o ex-portista Hulk fazer o segundo golo da partida, aos 29.

O também brasileiro Óscar fechou a goleada, aos 74 minutos.

Campeão em 2019, o Shanghai SIPG terminou o campeonato no terceiro lugar, a seis pontos do novo campeão, o Guangzhou Evergrande, que garantiu hoje o seu oitavo título chinês em nove anos, com um triunfo sobre o Shanghai Shenhua, por 3-0.

O Beijing Guoan terminou no segundo lugar, a apenas dois pontos do primeiro posto.