Shanghai SIPG de Vítor Pereira vence assume a liderança da Superliga chinesa

O Shangai SIPG, orientado pelo português Vítor Pereira, venceu este sábado na visita ao terreno do Beijing Guoan por 2-1, em jogo da 6.ª jornada do Grupo B da Superliga chinesa.





Começou melhor a formação da casa, que inaugurou o marcador por intermédio de Bakambu (14'). A reação da equipa do Shaghai chegou ainda na primeira parte, depois do golo de Shenchao Wang (27') que igualou novamente o encontro. Na segunda parte, o internacional brasileiro Óscar (76') decidiu o encontro, tendo apontado o golo do triunfo da equipa de Vítor Pereira.Com este resultado, o Shanghai SIPG assume a liderança do campeonato com 14 pontos, por troca com o Beijing Guoan, que cai para o 2.º lugar com os mesmos 13 pontos com que entrou para este encontro.