Shanghai SIPG de Vítor Pereira vence e fica a um ponto da liderança na China

O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, colocou-se este domingo a um ponto da liderança no campeonato chinês de futebol, ao bater em casa o Dalian Yafang (3-0) e beneficiar do empate do Guangzhou Evergrande (2-2 com o Henan Jianye).Em encontro da 27.ª ronda, Li Shenglong, aos 13 minutos, Zhou Tiang, na própria baliza, aos 26, e o brasileiro Óscar, aos 90+3, materializaram o terceiro triunfo consecutiva da formação comandada pelo treinador português, que é a campeã em título.Por seu lado, o Guangzhou Evergrande esteve a perder por 2-0, por culpa de tentos do brasileiro Ivo (dois minutos) e do camaronês Christian Bassogog (35), tendo o 'canarinho' Paulinho (50) e Wei Shibao (55) salvado um ponto.Após 27 de 30 jornadas, o conjunto do 'Bola de Ouro' Fabio Cannavaro soma 63 pontos, contra 62 do Shanghai SIPG, e 61 do Beijing Guoan.Na próxima ronda, apenas em 23 de novembro, o Shanghai SIPG desloca-se ao reduto do Guangzhou Evergrande.