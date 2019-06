Shanghai SIPG de Vítor Pereira vence e mantém 3.º lugar na China

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu este sábado por 3-0 o penúltimo classificado Beijing Renhe, em jogo da 14.ª jornada, e manteve-se no terceiro lugar da Liga chinesa.Os campeões em título, que vinham de uma derrota frente ao Guangzhou Evergrande, construíram o triunfo diante do 15.º colocado apenas no segundo tempo, com golos de Óscar (55 minutos), Shenglong Li (65) e Elkeson (69).Com este resultado, o Shanghai SIPG mantém-se no terceiro lugar, com 34 pontos, os mesmos do segundo classificado, Guangzhou Evergrande, que bateu o Hebei por 2-1.As duas formações estão a cinco pontos do líder Beijing Guoan, que soma 39, depois de ter sofrido para vencer o Guangzhou R&F, por 3-2, sendo que o tento do triunfo surgiu aos 90+3 minutos, por intermédio de Renato Augusto.